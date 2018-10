30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Dachau Bilder zum Bühnenjubiläum

Gleich im doppelten Wortsinn lädt das Hoftheater Bergkirchen am Freitag, 2. November, um 20 Uhr zu Bildern einer Ausstellung ein. Im Rahmen der neuen Lesereihe "Das rote Sofa" spielt Petra Morper am Klavier Ausschnitte aus Mussorgskys Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung". Gleichzeitig eröffnet das Hoftheater die erste von vier Ausstellungen dieser Spielzeit an den Wänden des Theaters. Zum 50-jährigen Bühnenjubiläum von Theaterleiter Herbert Müller werden unter dem Titel "In 50 Jahren viel Theater" Szenenfotos aus den vergangenen fünf Jahrzehnten gezeigt. Karten für die Lesung gibt es unter 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen. de oder an der Abendkasse.