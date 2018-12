11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Dachau Betrunkener Kranführer beschädigt Wohnmobil

Etwas zu tief hat ein 54-jähriger Kranführer am Montag seine Last über die Jahnstraße geschwenkt. Sie krachte laut Polizei gegen das Dach eines Wohnmobils, das gerade verkehrsbedingt anhalten musste. Deutlich über zwei Promille Alkohol hatte der 54-Jährige intus. Jetzt muss er sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der Schaden wird auf 5000 Euro beziffert.