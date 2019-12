Am Montagvormittag gegen 9.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 48-jährigen Autofahrer. Der Ampermochinger war mit mehr als 2,5 Promille deutlich alkoholisiert und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am selben Tag, gegen 18.35 Uhr, wurde der Polizei Dachau ein Verkehrsunfall auf der Dachauer Straße in Feldgeding mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten stellten am Unfallort einen mit mehr als 1,5 Promille alkoholisierten, 63-jährigen Radfahrer fest. Der Mann aus Dachau war gestürzt und zog sich deswegen leichte Verletzungen zu. Nach kurzer Behandlung im Klinikum Dachau und der angeordneten Blutentnahme konnte der Radfahrer das Krankenhaus wieder verlassen. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Dies führt in den meisten Fällen zum Entzug der Fahrerlaubnis und einer hohen Geldstrafe.