5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Dachau Betrunkene läuft in fahrendes Auto

Eine junge Frau ist am frühen Freitagmorgen kurz nach Mitternacht auf der Münchner Straße in Dachau gegen ein fahrendes Auto gelaufen. Der Autofahrer war stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe Unterer Markt lief die 23-Jährige aus Erdweg über die Straße und taumelte in die Fahrerseite des Autos. Die hinzugerufenen Polizisten stellten schnell fest, dass die junge Frau stark betrunken war. Der Test ergab mehr als zwei Promille Blutalkohol. Sie hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt.