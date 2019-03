18. März 2019, 21:38 Uhr Dachau Betrunken in parkendes Auto gekracht

Ziemlich tief ins Glas geschaut hat ein 24-jähriger Dachauer in der Nacht zum Samstag. Doch das hielt ihn laut Polizei nicht davon ab, sich ans Steuer seines Wagens zu setzen. Eine Entscheidung, die ihn nun teuer zu stehen kommt, denn er richtete in der Nacht einen Schaden von insgesamt 30 000 Euro an. Seinen Führerschein kassierte die Polizei ebenfalls. Wann und ob er ihn wiedersieht, ist fraglich. Gegen drei Uhr morgens machte sich der Dachauer auf dem Heimweg. Und weil es schon so spät war, hatte er es offenbar eilig: Von der Daimlerstraße fuhr er relativ flott Richtung Sudetenlandstraße. Eigentlich wollte er abbiegen, so die Polizei, doch er war zu schnell, überquerte die Sudetenlandstraße und krachte mit seinem Auto in einen parkenden Pkw. Der 24-Jährige verletzte sich nicht. Die Polizei bemerkte allerdings den Alkoholgeruch sofort. Knapp unter ein Promille hatte der Dachauer im Blut.