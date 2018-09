24. September 2018, 22:02 Uhr Dachau Betrunken am Steuer erwischt

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag gegen 0.15 Uhr einen 32-jährigen Autofahrer kontrolliert, der mit seinem Pkw die Landsberger Straße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,56 Promille. Am Sonntagabend stoppten die Beamten in der Wiener Straße eine 19-jährige Autofahrerin. Sie stellten bei ihr 0,7 Promille fest. Beide Verkehrsteilnehmer müssen nun ihren Führerschein abgeben und Geldbußen zahlen.