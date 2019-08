1. August 2019, 22:08 Uhr Dachau Bestmögliche Behandlung

Bayerische Chirurgen zeichnen Klinikum aus

Die Vereinigung der Bayerischen Chirurgen hat eine Forschungsarbeit mit einem Reisestipendium prämiert. Die Vereinigung honorierte die retrospektive Analyse von Professor Michael Scherer, Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie, und Assistenzarzt Joan Pinheiro. Von 2013 bis Ende 2018 analysierte das Medizinerteam 2017 endoprothetische Eingriffe. Ziel der Untersuchung war, herauszufinden, ob, wann und wie oft eine Bluttransfusion nach einem Kunstgelenkersatz an Hüfte und Knie erforderlich ist. Insgesamt wurden bei der Implantation von 1147 künstlichen Hüften und 870 künstlichen Knien 226 Bluttransfusionen gemacht. "Ein wichtiges Ergebnis ist die niedrige Transfusionshäufigkeit", sagt Scherer. In der wissenschaftlichen Literatur werden 20 Prozent Transfusionshäufigkeit genannt. "Im Vergleich dazu liegt die Transfusionshäufigkeit in unserem Fachbereich nur zwischen vier und neun Prozent. Das bedeutet, dass bei dieser Art von Operation relativ selten die Gabe von Blutprodukten erforderlich ist." Die Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie ist als regionales Traumazentrum zertifiziert - das bedeutet, schwer verletzten Patienten wird nachweislich eine nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) definierte Behandlung auf höchstem Standard geboten. Um das Zertifikat als Traumazentrum zu erhalten, müssen Krankenhäuser eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen.