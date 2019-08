9. August 2019, 21:47 Uhr Dachau/Berlin Mehr Mitsprache für Jugendliche

Grüne Beate Walter-Rosenheimer fordert Wahlrecht ab 16 Jahren

Die Grüne Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck Beate Walter-Rosenheimer spricht sich für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre aus. Zum Tag der Jugend am Montag, 12. August, solle die deutsche Politik "endlich Flagge zeigen", fordert die Sprecherin für Jugendpolitik und Ausbildung der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

"Die Stimme der Jugend soll nicht nur gehört werden, sondern auch zählen. Um Jugendliche an zentralen politischen Zukunftsentscheidungen teilhaben zu lassen, führt kein Weg an einer Absenkung des Wahlalters vorbei." Das ist schon länger ein Ziel der Grünen. "Junge Menschen wissen genau, was sie wollen und schauen mit Weitblick in die Zukunft. Das stellen die Jugendlichen von Fridays for Future ganz konkret unter Beweis", so Walter-Rosenheimer. Die jungen Leute wollten es nicht hinnehmen, dass ihre Zukunft durch politische Untätigkeit verspielt werde. Jugendbeteiligung ist laut der Grünen-Politikerin "viel zu häufig vom Wohlwollen der verantwortlichen Akteure, der Politikerinnen und Politiker, abhängig". Kinder und Jugendliche hätten ein Recht darauf, dass ihre Meinungen, Wünsche und Vorstellungen bei Entscheidungen berücksichtigt werden.

Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, einen Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung aufzulegen, das Wahlalter für alle Wahlen abzusenken und Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern - der Koalitionsvertrag sieht das vor. Deutschland bleibe hinsichtlich der Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen hinter den Standards der UN-Kinderrechtskonvention und der EU-Grundrechtecharta zurück, kritisiert die Bundestagsabgeordnete.