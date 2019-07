16. Juli 2019, 22:31 Uhr Dachau/Bergkirchen Opa und Enkel bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Dachau sind am frühen Montagnachmittag ein 70-jähriger Bergkirchener und sein zehnjähriger Enkel mittelschwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war der Mann gegen 13.10 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Ludwig-Dill-Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Auf dem Sozius saß der Bub. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam der Mann aus Bergkirchen mit seinem Gefährt plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Opa und Enkel stürzten vom Krad und zogen sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Blessuren in das Dachauer Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 1000 Euro.