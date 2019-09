Bei einer fortgeschrittenen Schwerhörigkeit kann die alltägliche Kommunikation zur großen Belastung werden. Wird der Leidensdruck zu hoch, besteht die Gefahr, dass die Betroffenen resignieren und sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Dass Schwerhörigkeit nicht zwangsläufig Isolation bedeuten muss, dem möchte die "Münchener BLWG-Informations- und Servicestelle für Menschen mit Hörbehinderung" mit ihrem Beratungs- und Bildungsangebot entgegensteuern. Die Servicestelle ist ein Angebot der überregionalen offenen Behindertenarbeit. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen beraten und informieren Betroffene und ihre Angehörigen. Sie führen eine fortlaufende Veranstaltungsreihe "Forum für Andershörende" durch. Folgende Themen werden in den nächsten Monaten angeboten: "Die drei größten Irrtümer zur Schwerhörigkeit", "Qi-Gong-Meditation in Bewegung - Entspannung für Andershörende", "Besondere Rechte, Vergünstigungen und Nachteilsausgleiche bei Schwerbehinderung" und "Kommunikation mit Schwerhörigkeit - Tipps und Tricks". Bewohner des Landkreises Dachau können nach vorheriger telefonischer Anmeldung die Beratungssprechstunde im Begegnungs- und Informationszentrum, Konrad-Adenauer-Straße 15, am Dienstag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr nutzen oder einen persönlichen Beratungstermin in der Münchener Servicestelle vereinbaren.