26. Juli 2019, 22:23 Uhr Dachau Berater und Bauexperte

Behindertenbeauftragter Baumgärtner referiert im Kreistag

Behindertenbeauftragte setzen sich dafür ein, dass Menschen mit einem Handicap am öffentlichen Leben besser teilnehmen können. Das ist auch die Aufgabe von Helmut Baumgärtner, der seit einem Jahr Behindertenbeauftragter des Landkreises ist. Baumgärtner berichtete im Kreistag von seiner Tätigkeit. Demnach leistete er 277 Beratungsstunden und half bei Anträgen an Behörden mit. Der Behindertenbeauftragte befasste sich auch mit Widerspruchsverfahren, die beim Zentrum für Familie und Soziales laufen. Die Behörde legt den Grad einer Behinderung fest. 276 Stunden verbrachte Baumgärtner auf Auswärtsterminen. Er nahm an zehn Baubesprechungen teil. Dabei ging es auch um einen barrierefreien Zugang zur Versöhnungskirche und den rollstuhlgerechten Ausbau einiger Wege auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau.

Siebenmal tauschte sich der Kreisbehindertenbeauftragte mit Kollegen aus. In einigen Gemeinden gebe es keinen Behindertenbeauftragten, stellte Kreisrat Edgar Forster (Freie Wähler Dachau) fest. Er appellierte an die Bürgermeister, in jeder Gemeinde einen Behindertenbeauftragten zu benennen.