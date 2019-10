Die Coverband Dezibel gibt ein Benefizkonzert in der Cafeteria des Caritaszentrums in Dachau. Die sieben Musiker und Sänger spielen Musik, die ins Ohr und in die Beine geht. Alte und neue Hits, die spontan zum Mitsingen, Mitklatschen und Mittanzen einladen, wird das Septett am Samstag, 26. Oktober, von 18 Uhr an, mit dem ihm eigenen Schwung in der Landsberger Straße 11 präsentieren. "Freunde guter und handgemachter Musik kommen bestimmt auf ihre Kosten", heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zum Benefizkonzert ist frei, Spenden zu Gunsten des Caritas-Fördervereins "Von Hand zu Hand" werden gerne angenommen.