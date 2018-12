19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Dachau Baumpflege an der Staatsstraße 2054

Schon jetzt kündigt das Staatliche Bauamt Freising Verkehrsbehinderungen an. Vom 9. Januar an sollen die Bäume, die entlang der Staatsstraße 2054 stehen gepflegt werden. Um dies ohne Gefahr für Personen und vorbeifahrende Autos und Laster machen zu können, muss die Straße hin und wieder halbseitig gesperrt werden. Deshalb kann es also nach den Weihnachtsferien in den Landkreisen Früstenfeldbruck und Dachau, genauer gesagt zwischen der Ortschaft Moorenweis und Petershausen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ampeln werden den Verkehr regeln. Die Arbeiten werden sich je nach Wetter voraussichtlich bis Anfang Februar hinziehen und sind nur zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. An den Bäumen werden abgestorbene Äste ausgeschnitten. Das dient dem langfristigen Erhalt der Bäume. Vereinzelt müssen Bäume auf Grund von mangelnder Vitalität und Pilzbefall gefällt werden.