19. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Baumkontrollen im Landkreis

Staatliches Bauamt prüft Sicherheit an allen Bundes- und Staatsstraßen

Das Staatliche Bauamt Freising überprüft in den kommenden Monaten an allen Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis Dachau, ob Bäume die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gefährden könnten. Wie die Behörde mitteilt, erfolgen die Baumkontrollen meist vom straßenbegleitenden Grünstreifen aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Verkehrsteilnehmer dar.

Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, kontrollieren geschulte Fachleute, ob ein Baum noch ausreichend vital und standsicher ist oder ob von brüchigen Ästen eine Gefahr ausgeht. Gegebenenfalls müssten abgestorbene Äste entfernt oder Baumkronen gestutzt werden, so die Behörde. Zur Kennzeichnung der pflegebedürftigen Bäume will das staatliche Bauamt auffällige Punkt-Markierungen mit Sprühfarbe anbringen. "Vereinzelt müssen Bäume aufgrund mangelnder Standsicherheit gefällt werden, diese werden mit einem "x" markiert", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Markierungen würden es der beauftragten Baumpflegefirma erleichtern, die betreffenden Bäume aufzufinden. Die im Nachgang zu den Baumkontrollen stattfindenden Pflegemaßnahmen dienten auch dazu, die Bäume langfristig zu erhalten.