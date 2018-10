3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Dachau Bauhof kontrolliert private Gärten

Wenn die Äste der großen Gartentanne in die Straße ragen und die Hecke am Gehweg fröhlich vor sich hin wuchert, ist es höchste Zeit für einen sogenannten Rückschnitt. Gerade dann, wenn das Grün Schilder und Straßenlampen verdeckt oder Autofahrern und Radlern die Sicht auf den Verkehr nimmt, sollte der Griff zu Astschere und Heckenschneider nicht hinausgezögert werden. Die Stadt Dachau bittet deshalb alle Grundstücksbesitzer, Sträucher und Hecken bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. Verkehrszeichen sind ebenso wie Straßenlampen großzügig freizuhalten, in Straßen ragende Bäume dürfen hohe Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge nicht behindern, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. "Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben in den kommenden Wochen ein verstärktes Auge auf privates Grün und hinterlassen gegebenenfalls im Briefkasten eine Information über einen notwendigen Rückschnitt", heißt es weiter. Wer Gartenabfälle nicht selbst kompostieren will, dem stehen Grüngutcontainer auf den Wertstoffhöfen in Dachau Ost (Otto-Hahn-Straße), Dachau Süd (Äußere Gröbenrieder Straße) und Webling zur Verfügung.