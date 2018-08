17. August 2018, 21:54 Uhr Dachau Bauarbeiten in der Würmstraße

Die Stadtwerke Dachau verlegen Erdgasleitungen zur Wärmeversorgung in der Würmstraße. Dabei werden zugleich die Wasserleitungen saniert. Am Montag, 20. August, beginnen auf einer Länge von etwa 160 Metern von der Schroppenstraße bis zur Sudetenlandstraße umfangreiche Bauarbeiten. Es wird eine Wanderbaustelle eingerichtet. Während der Bauarbeiten ist der Anliegerverkehr von beiden Seiten frei bis zur Baustelle, es besteht keine Durchfahrtmöglichkeit. Die Anwohner können aber in der Regel mittels gelegter Fahrbahnbrücken zu ihren Grundstücken gelangen. Vom 27. bis 29. August wird die Würmstraße vorübergehend im Abschnitt zwischen Falkenauerstraße und Sudetenlandstraße komplett gesperrt. Gegen Ende der Baumaßnahme wird die erneuerte Leitung an das Trinkwassernetz der Stadt Dachau angeschlossen, wodurch es zu kurzzeitigen, flächenmäßig begrenzten Versorgungsunterbrechungen kommen wird. Die Arbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein.