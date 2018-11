11. November 2018, 22:23 Uhr Dachau Bauarbeiten behindern Verkehr auf der A 92

Autofahrer müssen sich wegen Bauarbeiten auf der A 92 auf Umleitungen einstellen. In der Nacht von Dienstag, 13. November auf Mittwoch, 14. November werden auf der A 92 in Fahrtrichtung München umfangreiche Arbeiten zur Erneuerung der Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Neufahrn und der Anschlussstelle Eching durchgeführt. Wer auf der A 92 aus Richtung Deggendorf/Flughafen kommt und am Autobahnkreuz Neufahrn auf die A 9 in Richtung Nürnberg auffahren möchte, muss auf der A 92 bis zur Anschlussstelle Unterschleißheim weiterfahren, um dort zu wenden und anschließend am Autobahnkreuz Neufahrn auf die A 9 in Fahrtrichtung Nürnberg aufzufahren. Wer auf der A 92 aus Richtung Deggendorf/Flughafen kommt und am Autobahnkreuz Neufahrn über die Direktrampe auf die A 9 in Richtung München auffahren möchte, wird bis zum Autobahndreieck München-Feldmoching weitergeleitet, um dort über die A 99 zum Autobahnkreuz München-Nord und von dort wieder auf die A 9 in Richtung München zu fahren. Wer auf der A 92 aus Richtung Deggendorf/Flughafen kommt und an der Anschlussstelle Eching Ost die A 92 verlassen möchte, fährt entweder an der Anschlussstelle Freising Süd über die Umleitungsstrecke U40 nach Eching oder wendet ebenfalls an der Anschlussstelle Unterschleißheim, um anschließend an der Anschlussstelle Eching-Ost die Autobahn zu verlassen. Autofahrer, die von München und von Nürnberg kommen, können am Autobahnkreuz Neufahrn auf die A 92 auffahren. An der Anschlussstelle Eching-Ost kann aus dem Gewerbegebiet Eching-Ost in Fahrtrichtung München-Feldmoching auf die A 92 aufgefahren werden. Ebenfalls nicht beeinträchtigt ist der Verkehr in Fahrtrichtung Deggendorf/Flughafen - sowohl am Autobahnkreuz als auch an der Anschlussstelle Eching Ost.