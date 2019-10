Heilig Kreuz veranstaltet am Samstag, 12. Oktober, einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar. Nur gepflegte, saubere und aktuelle Kinderkleidung sowie neuwertige Kinderschuhe für Übergangszeit und Winter werden von der Pfarrei angenommen. Kinderwagen und Babyausstattung aller Art, Kindersportartikel und -Fahrzeuge (keine Ski), Spielsachen und Kinderbücher, CDs, DVDs, (keine Videos), sowie Hörkassetten können auf dem Basar verkauft werden. Wer seine Sachen los werden will, sollte sie am Freitag, 11. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr im Pfarrheim an der Sudetenlandstraße 67 abgeben. Die einzelnen Artikel sollten mit einem gut sichtbaren Preisschild versehen sein und in die Liste auf der Rückseite des Handzettels eingetragen werden.

Vom Verkaufspreis behält die Pfarrei zehn Prozent ein zur Deckung der Kosten. Der Überschuss wird zweckgebunden für die Arbeit mit Kindern in der Pfarrei gespendet. Was genau mit dem Geld gemacht wird, beraten die Mitarbeiter des Basars erst, wenn feststeht, wie hoch die Summe ist. Der Basar beginnt am Samstag um 9 Uhr und er endet um 11.30 Uhr. Die nicht verkauften Sachen können von 16 bis 16.30 Uhr wieder abgeholt werden. Die Sachen, die nach 16.30 Uhr noch übrig sind, gibt die Pfarrei für einen guten Zweck weiter. Rückfragen zum Kinderkleiderbasar beantworten Barbara Asselborn unter der Telefonnummer 08131/20393 und Christine Klehr unter Telefon 08131/321767. Weitere Infos im Internet unter www.heilig-kreuz-dachau.de.