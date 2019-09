Je höher die finanzielle Bildung der Bevölkerung eines Landes ist, desto höher sind in der Regel die wirtschaftliche Stärke und damit auch der Wohlstand der Bevölkerung. Diese Erkenntnis stand am Ende des Vortrages von Auszubildenden der Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG. In der Wirtschaftsschule Scheibner sowie in drei Realschulen in Dachau, Indersdorf und Weichs referierten die angehenden Bankkaufleute vor 167 Schülerinnen und Schüler aus der 8. und 9. Jahrgangsstufe an drei Tagen über finanzielle Bildung.

Die Präsentationen in den Klassen fanden im Rahmen des Azubi-Projektes "Step by Step in die finanzielle Zukunft" statt und wurde von dreizehn Auszubildenden im ersten und zweiten Ausbildungsjahr ausgearbeitet und abwechselnd vorgetragen. "Wir haben eine Präsentation vorbereitet, in der zunächst gezeigt wurde, wie ein Geldschein aussieht und auf welche Sicherheitsmerkmale man achten muss", berichteten die beiden Projektleiterinnen Julia Dyring und Alexandra Adami. Danach wurden wichtige, die Lebenswirklichkeit junger Menschen betreffende finanzielle Themen besprochen. Beispielsweise stellten die Auszubildenden die Anlagemöglichkeiten in der Bank im Rahmen von Girokonto, Sparkonto, Bausparen und Fonds vor und informierten über die Risiken bei Onlinegeschäften. Die Auszubildenden zeigten auch auf, welche Kosten in bestimmten Lebensabschnitten anfallen wie für Führerschein und erste Mietwohnung, und wie sich die Kosten mit zunehmendem Alter verändern. "Bis hin zum Kredit für einen Hauskauf", berichtete Julia Dyring. Nach der Präsentation wurden die Schülerinnen und Schüler in einem Quiz getestet, ob sie aufgepasst hatten. Der Gewinner wurde mit einer Lautsprecherbox belohnt. "Uns ist es wichtig, dass finanzielle Bildung möglichst lebensnah vermittelt wird", so Julia Bühl, Ausbildungsleiterin in der Volksbank Dachau.