4. August 2019, 21:35 Uhr Dachau Badeseen sauber halten

Es herrscht Hochbetrieb an den Badeseen im Landkreis. Schnell ist die Freude dahin, wenn man einen Platz mit den Hinterlassenschaften der Badegäste vom Vortag vorfindet. Die kommunale Abfallwirtschaft des Landratsamtes rät daher, alle Abfälle grundsätzlich wieder mit nach Hause zu nehmen oder in den Abfallbehältern am See zu entsorgen. Besonders zerbrochene Glasflaschen und Kronkorken seien ein Problem für Barfußgänger, so die Behörde. Plastikabfälle gehörten nicht in die Natur. "Plastik verrottet nicht, belastet unsere Umwelt und wird von Tieren mit Nahrung verwechselt." Die Abfallwirtschaft bittet, Zigarettenstummel nicht achtlos in die Landschaft zu werfen und die Wasservögel nicht füttern. Brot- und Backwarenreste könnten zu Gesundheitsschädigungen bei den Vögeln führen und verschlechtern die Wasserqualität.