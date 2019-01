30. Januar 2019, 22:15 Uhr Dachau Backen und Wintersport

Unter dem Titel "Schneeballschlacht. Bitte nicht werfen!" bietet das Bezirksmuseum an diesem Donnerstag, 31. Januar, von 19 bis 21 Uhr eine ungewöhnliche Führung an: Zuerst wird zusammen in der Küche gerührt und gebacken. Während die Schneebälle aus Biskuitteig noch ihrer Vollendung entgegensehen, begleitet Brigitte Fiedler die Besucher durch die Ausstellung "Winterfreuden". Danach geht es ans Büffet. Teilnahme zwölf Euro inklusive Eintritt und Führung Anmeldung unter 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.