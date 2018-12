18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Dachau Autofahrer übersieht Fußgängerin

Ein 51-Jähriger aus Hebertshausen hat am Dienstagmorgen in der Ludwig-Thoma-Straße mit seinem Auto eine 19-jährige Fußgängerin angefahren. Die Frau verletzte sich leicht. Der Mann wollte von der Ludwig-Thoma-Straße nach links in die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Altstadt abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn grün - wie auch für die Fußgängerin. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.