15. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Autobesitzer vereitelt Reifendiebstahl

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Mann, der am Dienstag versucht hat, Reifen aus einer Tiefgarage in Dachau zu stellen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Bewohner des dazugehörigen Anwesens in der Wallbergstraße um 16.30 Uhr eine Person, die am Reifen seines dort abgestellten Pkw schraubte. Als der Täter den Anwohner sah ergriff er sofort über das Treppenhaus die Flucht und verschwand. Bei der Überprüfung des Pkws wurde festgestellt, dass der Täter gerade dabei gewesen war, die Schrauben zu entfernen, um die Reifen mit den Felgen zu entwenden. Aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse ist nur eine schlechte Personenbeschreibung vorhanden: "etwa 1,80 Meter groß, männlich, hager, dunkle Hose, olivgrünes Laiberl". Hinweise zur Person oder sonstige Feststellungen bitte an die Polizei Dachau unter der Nummer 08131/561-0.