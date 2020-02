Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Dachau einen weißen BMW 530d xDrive gestohlen. Das Fahrzeug wurde in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr am Straßenrand im Adolf-Hällmayr-Weg vor dem Wohnhaus der Geschädigten geparkt. Wenige Stunden später, gegen 7.40 Uhr, bemerkten die Besitzer den Diebstahl ihres Wagens und erstatteten Anzeige bei der Polizei in Dachau. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang jedoch erfolglos. Das Fahrzeug ist mit Keyless-Go Technologie ausgestattet, die Fahrzeugschlüssel wurden nicht entwendet. Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl machen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Nummer 08141/6120 melden.