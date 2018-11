13. November 2018, 21:48 Uhr Dachau Auto fängt auf Parkplatz Feuer

Gefahr gebannt: Der angerückte Atemschutztrupp konnte die Flammen in kurzer Zeit löschen.

Ein brennender PKW hat am Montagabend gegen 21 Uhr auf dem Schlossparkplatz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizeibericht begann der Motor eines BMW zu brennen, als der 24-jährige Besitzer aus Karlsfeld diesen starten wollte. Wenige Minuten nach der Meldung des Vorfalls konnte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der alarmierten Feuerwehr Dachau bereits am Unfallort eintreffen. Der BMW stand zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits in Vollbrand. Der angetroffene Atemschutztrupp konnte die Flammen mit Hilfe eines Schnellangriff-Schlauchs innerhalb weniger Momente löschen. Niemand wurde durch Flammen oder Hitze verletzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandauslöser aus und schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.