Ein 13-Jähriger ist auf dem Weg zur Schule angefahren worden - von der Autofahrerin fehlt jedoch jede Spur. Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall bereits am 1. Oktober um 7.40 Uhr auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Dachau. Aber erst am Dienstagnachmittag meldete die 56-jährige Mutter den Unfall, bei dem ihr Sohn leicht verletzt worden ist. An der Einmündung Jakob-Schmid-Straße missachtete eine BMW-Lenkerin die Vorfahrt des 13-Jährigen und touchierte das Fahrrad. Der Junge stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu. Die Fahrerin notierte sich zwar die Personalien des Schülers, fuhr aber anschließend weiter. Seitdem ist sie verschwunden. Die Polizei bittet die Fahrerin oder Zeugen, sich unter 08131/5610 zu melden.