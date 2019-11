Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto in der Sudetenlandstraße einen 18-jährigen Fußgänger erfasst, der dabei schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Leipziger Straße wollte der 18-jährige Fußgänger die Straße queren. Das Auto erfasste ihn frontal, er wurde über die Motorhaube und die Windschutzscheibe zur Seite geschleudert und schwer verletzt. Rettungskräfte mussten ihn in ein Münchner Krankenhaus bringen. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache und ob der Autofahrer den Fußgänger wegen der Lichtverhältnisse überhaupt erkennen konnte. Der 19-Jährige blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.