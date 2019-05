10. Mai 2019, 22:04 Uhr Dachau Ausstellung von Karin Schuff

Bis Ende Juli sind Werke der Malerin und Grafikerin Karin Schuff in der Geschäftsstelle des Dachauer Forums in der Ludwig-Ganghofer-Straße 4 zu sehen. Ihre Arbeiten zeigen das Bestreben, mit malerischen Mitteln eine Beziehung zwischen Linie und Fläche herzustellen. Damit sollen Räume erschaffen, aufgelöst und neu definiert werden. Die angestrebte Dynamik des Bildes - auch der gestische Anspruch - sowie die Tiefe des Bildraums werden durch die Interaktion der Formen und Farben erreicht. Die freiberufliche Künstlerin lebt und arbeitet in Dachau und auf der Insel Ljusterö in Schweden, in den vergangenen Jahren hatte sie Arbeitsaufenthalte in Indien und Italien. Schuff ist Mitglied der Künstlervereinigung Dachau.