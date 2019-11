Die Freie Malgruppe Dachau lädt zu ihrer 44. Kunstausstellung ein. Die Vernissage findet am Samstag, 16. November, um 14 Uhr im Rotkreuzhaus Dachau statt. Als Schirmherr wird Oberbürgermeister Florian Hartmann die Ausstellung eröffnen. Zu sehen sind die Arbeiten von 20 Künstlern. Auch ein neuer Kunstkalender mit den verschiedensten Techniken und Bildern sind entstanden. Wer will, kann auch Karten mit Blumenmotiven und Ansichten von Dachau kaufen. Ein Teil des Erlöses wird, wie in der Vergangenheit auch, an das Rote Kreuz Dachau gespendet. Gitarrist und Sänger Tobias Duveneck begleitet die Vernissage mit Musik. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Die Ausstellung geht bis Sonntag, 24. November, 17.30 Uhr.