Am Samstag, 14. Dezember, lädt die Volkshochschule Dachauer Land zu einem gemeinsamen Besuch des traditionsreichen Christkindlmarkts in Kaufbeuren mit Besichtigung des Klosters Irsee. Nach einer geführten Besichtigung durch das ehemalige benediktinische Reichsstift aus dem 18. Jahrhundert und einer kurzen Weiterfahrt bleibt genug Zeit für einen Besuch des Christkindlmarkts oder alternativ auch einem Bummel durch die schöne Altstadt von Kaufbeuren. Eine Anmeldung vorab ist sowohl bei der Volkshochschule Dachauer Land, als auch bei den Volkshochschulen in den einzelnen Gemeinden möglich. Teilnehmer erfahren dort auch die jeweiligen Abfahrtszeiten und Treffpunkte. Die Teilnahme kostet 32 Euro, darin enthalten sind die Busfahrt und die Führung durch das Kloster.