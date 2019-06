26. Juni 2019, 22:27 Uhr Dachau Ausflug in den Pfaffenwinkel

Der Verein Arttextil plant einen Besuch im Pfaffenwinkel. Am Donnerstag, 4. Juli, können sowohl Mitglieder als auch interessierte Nichtmitglieder an dem Ausflug teilnehmen. Auf der Fahrt will man Natur und Kultur genießen. Die Tour wird von Kloster Ettal nach Oberammergau über Steingaden gehen. Ein Pater zeigt den Teilnehmern des Ausflugs die Kirche von Kloster Ettal. Er erläutert ihnen die kleine Madonna vom Hochaltar. Außerdem hofft der Verein auch einen Blick in die Sakristei werfen zu dürfen. Sie ist ein besonderes Kleinod. In Oberammergau dürfen die Dachauer hinter die Kulissen des Passionshauses schauen, Requisiten und Technik bewundern. In Steingaden gibt es Kaffee und Kuchen in einem Privatgarten. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau. Die Teilnahme kostet 42 Euro für Mitglieder, alle anderen zahlen sechs Euro mehr. Anmeldung unter Telefon 08141 / 315 22 58.