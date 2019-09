Der CSU-Ortsverband Dachau unternimmt am Samstag, 12. Oktober, einen Ausflug in die Fuggerstadt Augsburg. Start ist um 8.30 Uhr an der Ludwig-Thoma-Wiese. Die Teilnehmer werden um 9.30 Uhr durch die Fuggerei geführt. Um 11 Uhr wird die Reisegruppe von Oberbürgermeister Kurt Gribl empfangen. Nach dem Mittagessen im Ratskeller steht das Thema "Wasser in der Stadt" auf dem Programm. Augsburg wurde mit seinem einzigartigen Wassermanagement-System mit dem UNESCO-Welterbe Titel ausgezeichnet. Die Fahrt kostet 33 Euro. Anmeldungen bis Freitag, 4. Oktober unter Telefon 0172/8969468.