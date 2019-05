12. Mai 2019, 21:54 Uhr Dachau Auseinandersetzung am Karlsberg

Zu einer "tätlichen Auseinandersetzung" mit einem Messer kam es laut Dachauer Polizei am Freitagabend in einem Lokal am Karlsberg in Dachau. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. Gegen 23.40 Uhr wurde auch die Feuerwehr alarmiert, allerdings nur, um die Ludwig-Thoma-Wiese auszuleuchten, auf der ein Rettungshubschrauber landete. Eine verletzte Person wurde ins Krankenhaus transportiert. Nähere Angaben wollte das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Wochenende noch nicht machen, es fehlten belastbare Erkenntnisse.