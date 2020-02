Unter dem Motto "Perspektiven im Alter" bietet das Dachauer Forum in Kooperation mit dem Landratsamt und der Caritas eine Qualifizierung zur Seniorenbegleitung mit dem Schwerpunkt Demenz an. Der Kurs startet mit einem kostenfreien Infoabend am Donnerstag, 6. Februar, 18 Uhr, im Landratsamt Dachau. Referentin ist Inge Hasselbrink. An sieben weiteren Terminen behandeln Fachreferenten unter anderem Themen wie Unterstützung und Hilfe im Alltag, Kommunikation mit dementen Personen, Notfallhandeln und rechtliche Grundlagen. Zum Kurs gehört auch eine Praxiseinheit. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Absolventen das Zertifikat als Seniorenbegleiter. Der Kurs kostet 40 Euro. Die Anmeldung erfolgt beim Dachauer Forum unter 08131/99 68 80 oder www.dachauer-forum.de.