Das Dachauer Schloss mit seinem Blick über München und an Föhntagen sogar bis in die Alpen, die malerische mit ihren gepflasterten Gassen, die Amperauen und die alten Villen der Künstler, die um die Jahrhundertwende zum Malen nach Dachau pilgerten der Licht und der Landschaft wegen - ja, Dachau hat schon einige schmucke Seiten. Die finden sich nun in einem kleinen, aber recht eindrucksvollen neuen Fotoband, unter dem Titel "Dachau - Eine Bilderreise durch die Große Kreisstadt" wieder. Die Texte zu den 172 Farbabbildungen auf 108 Seiten stammen aus der Feder der Dachauerin Bärbel Schäfer und sind dreisprachig verfasst: auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Das prädestiniert das Buch als Gastgeschenk für Besucher aus dem Ausland, es ist aber auch ein schöner und sogar erstaunlich informativer Bildband für alle Dachauer.

Der einleitende Text über die mehr als 1200-jährige Geschichte der Stadt gibt einen guten Eindruck, wie die wechselvolle Historie des kleinen Marktorts zwischen Wittelsbachern, Künstlerkolonie, blutigen Revolutionswirren und dem Grauen des Konzentrationslagers die Identität der Großen Kreisstadt geprägt haben. Heute präsentiert sich Dachau selbstbewusst als Lern- und Erinnerungsort. Ausgeblendet werden die Widerstände, die es lange und weit bis in die 1980er-Jahre bei Bürgern und Stadtoberen gegen die Auseinandersetzung mit der eigenen Verstrickung mit dem NS-System gab. Aber das ist wohl auch nicht die Aufgabe eines Bildbandes.

Die Aufnahmen stammen allesamt aus dem aktuellen Fotobestand der Stadt, und man sieht, dass hier echte Profis am Werk sind. Auch bei altbekannten Motiven haben die Fotografen besondere Lichtstimmungen und interessante Details aus ungewöhnlichen Perspektiven eingefangen, die diesen Streifzug durch die Stadt zu einem optischen Genuss machen: die mit Raureif geschmückten Äste am Schlossberg vor dem stahlblauen Winterhimmel, wallende Nebel, die in der ersten Morgensonne von der Amper aufsteigen oder der historische Laubengang im Schlosspark im Wechsel der Jahreszeiten. Warum ausgerechnet in einem Bildband die Fotografen, allen voran Stadtfotograf Florian Göttler, nicht auf dem Titel genannt werden, sondern lediglich in einer versteckten Randspalte im Buch zu finden, gehört zu den kleinen Schwächen, dieses ansonsten sehr gelungenen Werks

Bärbel Schäfer. "Dachau. Eine Bilderreise durch die Große Kreisstadt", 108 Seiten. Verlagsanstalt Bayerland, 19,90 Euro.