"Aus der Nachbarschaft" nennt sich die gemeinsame Aktion der Museen im Dachauer Land. Jeweils für zwei Monate ist ein besonderes Ausstellungsobjekt aus einem der sieben teilnehmenden Museen in einer benachbarten Sammlung zu Gast. So können Besucher jetzt bis Ende November in den Landkreismuseen die folgenden Gastobjekte bewundern: das Karlsfelder Krokodil in Großberghofen; ein Gemälde von Bernhard Buttersack aus Haimhausen im Bezirksmuseum Dachau; einen Taschenuhrständer aus der Biedermeierzeit, eine Leihgabe des Bezirksmuseums Dachau, im Klostermuseum Altomünster; das Modell eines Leonardiwagens aus Pasenbach im Heimatmuseum Karlsfeld; einige Repliken aus dem "Goldfund von Gaggers" im Augustinerchorherrenmuseum in Markt Indersdorf oder ein "Himmlisches Trösterlein" aus Altomünster in Haimhausen. "Die Exponate sind Werbebotschafter für ihre jeweiligen Museen im Landkreis. Sie zeigten, wie reichhaltig die heimatkundlichen Sammlungen im Landkreis Dachau seien. Gleichzeitig drückten sie die Verbundenheit der Häuser untereinander aus, die als Nachbarn in der Arbeitsgemeinschaft eng zusammenarbeiten. Informationen unter www.museen-dachauer-land.de.