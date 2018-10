29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Dachau Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen ist es am Freitag gegen 16.45 Uhr in der Sudetenlandstraße in Dachau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine 77-jährige Autofahrerin zu spät, dass die drei Fahrzeuge vor ihr an einem Fußgängerüberweg angehalten hatten und fuhr auf das vor ihr stehende Auto auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den nächsten Wagen geschoben, der wiederum auf das Auto eines 22-jährigen Dachauers prallte. Leicht verletzt wurde laut Polizei lediglich die Unfallverursacherin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.