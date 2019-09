Aus derzeit noch unbekannter Ursache fuhr ein 86-Jähriger am Mittwochnachmittag auf einen geparkten Pkw auf. Der Mann aus Schöngeising war mit seinem Auto auf der Schillerstraße in Dachau in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 44 war das Fahrzeug eines 26-jährigen Olchinger ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde das geparkte Auto auf den Gehweg geschoben. Offensichtlich versuchte der Fahrer unmittelbar vor dem Zusammenstoß noch nach links auszuweichen, da sein Fahrzeug im Anschluss an die Kollision nach links auf die Seite kippte und so liegen blieb. Der Fahrer sowie seine 49 jährige Beifahrerin aus Dachau konnten sich selbst über die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreien. Der Schöngeisinger zog sich nur leichte Verletzungen zu. Er wurde jedoch vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus nach Dachau gebracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Die Besitzerin des geparkten Autos befindet sich derzeit im Urlaub, wurde jedoch durch ihren Vater von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Insgesamt ist durch den Unfall ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die ausgelaufenen Betriebsstoffe der Fahrzeuge von der Feuerwehr Dachau beseitigt.