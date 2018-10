16. Oktober 2018, 21:49 Uhr Dachau ASV bietet Kinderbetreuung an

Am Buß- und Bettag, 21. November, haben die Kinder wieder schulfrei. Die Eltern müssen aber in der Regel arbeiten. Wer betreut aber dann die Kinder? Der ASV Dachau bietet deshalb für alle Grundschulkinder einen betreuten Vormittag von 8 bis 13 Uhr inklusive Mittagessen an. Sportliche Herausforderungen, Spiel, Spaß und vieles mehr warten auf die Kinder in der Mehrzweckhalle. Der Unkostenbeitrag für ASV-Mitglieder beträgt sieben Euro, für Nichtmitglieder 15 Euro. Anmeldung bis spätestens 9. November in der Geschäftsstelle des ASV Dachau, Telefon 08131/5681-0 oder bei Ingrid Sedlbauer, Telefon 08131/5681-16.

Auch dieses Jahr findet wieder in der Mehrzweckhalle des ASV Dachau ein Winterspielplatz für Kinder von zwei bis sechs Jahren statt. Die Kinder können in Begleitung einer Aufsichtsperson von 9.30 bis 11 Uhr den Spielplatz besuchen. Zu Beginn stehen Aufwärm- und Laufspiele auf dem Programm. Im zweiten Teil wird eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Interessierte können einfach vorbeischauen und mitmachen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Termine werden unter www.asv-dachau.de (Kindersport/Aktuelles) im Internet veröffentlicht. ASV-Kinder sind kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen sieben Euro pro Einheit. Informationen in der Geschäftsstelle des ASV Dachau Telefon 08131/5681-0 oder bei Ingrid Sedlbauer, Telefon 08131/56581-16.