Die Arbeitsgemeinschaft Radverkehr des Fahrradclub ADFC trifft sich am Montag, 9. September, um 19 Uhr im Dachauer Adolf-Hölzel-Haus. Die Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, in Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik die Bedingungen für den Radverkehr in der Stadt Dachau zu verbessern. Zu dem Treff kann jeder Interessierte kommen, die Arbeitsgemeinschaft ist offen für jedermann.