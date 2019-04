8. April 2019, 22:16 Uhr Dachau Anmeldungen für den Frühjahrslauf des ASV

Zum 30. Mal veranstaltet die Leichtathletikabteilung des ASV Dachau am 1. Mai ihren Frühjahrslauf. Neben der Konkurrenz über zehn Kilometer und vier Kilometer wird es auch einen Paarlauf geben, den der ASV im vergangenen Jahr gemeinsam mit der IG Münchner Straße ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr heißt er "Dream Team Lauf", die schnellsten Duos bekommen wie auch die Frühjahrsläufer bei der Siegerehrung ihre Urkunden. Gutscheinpreise bis in Höhe von 50 Euro werden unter allen teilnehmenden Paaren verlost, "so können auch tolle Verpaarungen belohnt werden, die bei der Geschwindigkeit keine Chance haben", erklärt Leichtathletik-Abteilungsleiter Hans Schwarz.

Die Online-Anmeldung für den Frühjahrslauf ist auf der Website des ASV möglich Auch bei den Mitgliedern der IG Münchner Straße liegen Anmeldeformulare aus, die bei Feinkost Missere, Candisserie und Schuhmode Hablitzel abgegeben werden können. Voranmeldungen sind bis 24. April möglich, Kurzentschlossene können sich am 1. Mai noch bis 9.30 Uhr direkt am ASV melden.