5. August 2018, 22:05 Uhr Dachau Anmeldung für Berufsschule

Viele Auszubildende aus dem Landkreis Dachau besuchen im neuen Schuljahr 2018/2019 die Berufsschule Fürstenfeldbruck. Der Unterricht beginnt am Dienstag, 11. September, um acht Uhr. An diesem Tag wird bereits Unterricht für alle neuen Klassen bis 16 Uhr erteilt. Es wird deshalb gebeten, folgende Unterlagen mitzubringen: Kopie des letzten Zeugnisses Kopie des Ausbildungsvertrages (soweit schon vorhanden) Daten des Ausbilders/Ausbildenden (insbesondere Name, Telefonnummer, Mail-Adresse). Online anmelden kann man sich unter der Adresse www.bs-ffb.de.