13. Mai 2019, 21:52 Uhr Dachau Angriff mit einem Messer

Im Streit verletzt ein 21-Jähriger einen 19-Jährigen in Dachau schwer

Ein 19-jähriger Dachauer wurde am Freitagabend von einem 21-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Gegen den 21-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Auf offener Straße waren die beiden jungen Männer gegen 23.15 Uhr in der Straße Am Kühberg in Streit geraten. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff. Offenbar kennen sich die beiden Männer gut. Denn am Samstag wurde der 21-Jährige von der Polizei festgenommen, nachdem der 19-Jährige die entscheidenden Hinweise gegeben hatte. Auch der Tatverdächtige ist in Dachau gemeldet.

Begonnen hatte der Streit möglicherweise in oder vor der Shisha-Bar am Karlsberg. Wer den Notruf gewählt hat, konnte die Polizei zunächst nicht nachvollziehen. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, wurde das Opfer medizinisch versorgt und abtransportiert. Zeugen traf die Polizei in der Nacht am Tatort nicht an. Einige Dachauer hatten den Hubschrauber-Einsatz in der Freitagnacht bemerkt. Der Rettungshubschrauber landete auf der Ludwig-Thoma-Wiese. Weil die Verletzungen des 19-Jährigen so schwer waren, wurde er ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige war bisher nicht auffällig geworden. Er wurde am Samstag nach der Aussage des Opfers in der Wohnung seiner Eltern festgenommen. Am Sonntag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben über den Verlauf des Streits machen können. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 08141/6120 melden.