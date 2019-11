Bei routinemäßigen Alkoholkontrollen von Kraftfahrzeuglenkern zog die Polizei im Landkreis in den vergangenen Tagen mehrere alkoholisierte Autolenker aus dem Verkehr. So stellten die Beamten am Samstag in den frühen Morgenstunden in Dachau bei einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Fahrenzhausen eine Alkoholkonzentration von 0,62 Promille fest. Ein weiterer Lenker, ein 25-Jähriger Dachauer, hatte 0,58 Promille. Beide erwartet nun eine hohe Geldbuße und mindestens vier Wochen Fahrverbot.

Schwerwiegendere Konsequenzen hatte die Fahrt eines Mannes aus Altomünster: Nachdem die Beamten bei ihm am Samstagnachmittag einen Wert von 1,50 Promille feststellten, wurde sein Führerschein sichergestellt. Selbiges Schicksal ereilte auch einen 26-Jährigen, der sonntags kurz nach Mitternacht mit 1,32 Promille am Steuer erwischt wurde. Auch in Karlsfeld mussten die Beamten am Sonntag gegen 2.30 Uhr den Führerschein eines 24-jährigen Dachauers sicherstellen, nachdem der Alkotest einen Wert von 1,66 Promille ergeben hatte.