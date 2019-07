10. Juli 2019, 22:05 Uhr Dachau / Altomünster Bevor der Vorhang fällt

Theaterfreunde haben an diesem Wochenende die letzte Chance, die Vorstellungen der Etzahausa Theatara und der Theatergruppe Altomünster zu besuchen. D'Etzahausa Theatara spielen den Schwank "Der Liebestrank" noch einmal am Freitag und Samstag, 12. /13. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Stadl beim Burgmeier in Etzenhausen. In Altomünster gibt es am Samstag, 13. Juli, das Stück "Diridari - Das Spiel ums Geld" in einer Freiluftaufführung vor dem Kapplerbräusaal. Beginn ist um 20 Uhr.