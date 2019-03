13. März 2019, 22:12 Uhr Dachau Alte Familiengeschichten

Zu einer Lesung mit Erzählungen "über unsere Altvorderen" lädt der Kreisverband des Bayernbunds am Montag, 18. März, um 19 Uhr in den Zieglerbräu in der Dachauer Altstadt ein. Jeder Teilnehmer ist herzlich eingeladen, über seine Vorfahren oder die Geschichte seines Hauses oder Hofes zu erzählen; besonders willkommen sind dabei lustige Geschichten. An diesem Abend liest Markus Erhorn über seinen Großvater, den Kochwirt, bekannt als der Biwi; Sebastian Leiß liest über seinen Opa, genannt Consul, der Altphilologe war; Edgar Forster berichtet über seinen Ururgroßonkel, den Pfarrer Joseph Forster. Dazu spielt Stadtrat Robert Gasteiger auf der Zither.