Gleich zwei legendäre Gesangsgruppen der alpenländischen Volksmusik lassen das prachtvolle Ambiente des Renaissance-Festsaals von Schloss Dachau am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in besinnlich-festlichem Glanz erstrahlen: Neben dem Familiendreigesang Rehm erfreuen die hochkarätigen Inntaler Sänger das Publikum mit Gesang und Jodelkunst. Zusammen mit der noch jungen "Draht und Pfiff"-Geigenmusi, in der auch die Rehm'schen Zwillingstöchter Annalena und Magdalena mitwirken, stehen erstmals drei Generationen der Familie Rehm gemeinsam auf der Bühne und lassen feine Weisen, weihnachtliche Landler und Lieder sowie stimmungsvolle Hirtenmusiken erklingen. Ergänzt wird das musikalische Weihnachtsfest vom Harfenisten und Leiter der Wastl-Fanderl-Schule, Moritz Demer.