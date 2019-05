2. Mai 2019, 21:56 Uhr Dachau Aktionswoche für Senioren

Das Sozialministerium bietet viele Vorträge an

Den Wunsch, im Alter zu Hause bleiben zu können, haben viele. Im Rahmen einer Aktionswoche informiert das Bayerische Sozialministeriums vom Freitag, 17 Mai, bis Sonntag, 26. Mai, im Landkreis Dachau über die Möglichkeiten. Zum Auftakt referieren Uta Hönle und Michaela Heyne am 17. Mai von 15 Uhr an im Evangelischen Gemeindezentrum in Schwabhausen über das Thema "Pflegefall in der Familie - was nun?" und "Zu Hause wohnen bleiben - wie kann ich es finanzieren?"

Am Sonntag, 19. Mai 2019, dreht sich alles um "Selbstbestimmtes Leben im Alter". Professor Thomas Klie von der Hochschule Freiburg beginnt seinen Vortrag um 9 Uhr im Adolf-Hölzl-Haus in Dachau. Er richtet sich allerdings nur an ein Fachpublikum.

Vor dem Hintergrund der mittlerweile immer wieder vorkommenden Wohnungseinbrüche und Trickbetrügereien veranstaltet am Montag, 20. Mai, die Lokale Allianz für Demenz einen Vortrag über "Sicher zu Hause, Einbruchssicherung, Haustürgeschäfte, Enkeltricks". Josef Heggmeier von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wird direkt aus der Praxis berichten und den Zuhörern wertvolle Tipps geben. Sein Vortrag beginnt um 16 Uhr im Vortragssaal der Amper Klinik Indersdorf. Ein weiteres wichtiges Thema sind Stürze in der eigenen Wohnung. Um diese zu vermeiden, bietet die Wohnberatung im Landkreis Dachau am Mittwoch, 22. Mai, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr im Rahmen eines Anti-Sturz-Tages Hilfsangebote vorstellen und zwar in der VdK Landesgeschäftsstelle München, Schellingstr. 31 im 6.Stock.

Über Wohnungsverwahrlosungen und Messie-Syndrom spricht Wedigo von Wedel vom H-Team München am Donnerstag, 23. Mai, um 17 Uhr im Landratsamt Dachau. Am selben Tag von 19 Uhr an geht's im Schützenheim Unterbachern um "Seniorengerechtes Wohnen, generationsübergreifend leben in Bergkirchen". Es gibt auch Informationen zum "Marktplatz der Generationen" in Bachern."