13. März 2019, 22:13 Uhr Dachau Afrokaribische Musik

Bergkirchen - In der Alten Schule Lauterbach findet am Samstag, 16. März, um 20 Uhr ein Konzert mit der AfroCaribbean Band Jobarteh Kunda statt. Sie nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Westafrika und die Karibik. Storytelling, Afrobeat, Reggae und Latin mit mehrstimmigen Gesang in den Sprachen Mandinka, Englisch, Papiamento und Spanisch. Jobarteh Kunda erfreuen sich internationaler Bekanntheit. Sie gastierten bei Festivals in Kolumbien, USA, Schweiz, Italien, Belgien, Gambia, Senegal, Frankreich, Spanien, Finnland, Indien, Marokko, Togo und der Elfenbeinküste. Eintritt 15 Euro. Kartenvorverkauf: ASL@gmail.com (Betreff: "Jobarteh Kunda"; nicht vergessen, die Anzahl der Karten anzugeben) oder telefonisch unter 0176 / 11 24 58 85.