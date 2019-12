AfD will in den Kreistag

Der AfD-Kreisverband Dachau hat seine Kandidaten für die Kreistagswahl 2020 aufgestellt. Die AfD-Kreistagsliste umfasst 25 Kandidaten, darunter Angestellte, Selbstständige, Beamte, Schüler und Rentner: Auf dem ersten Platz steht Michael Stauch, auf Platz zwei Markus Kellerer, auf Platz drei Dietmar Renner, auf Platz vier Julian Kolbinger, auf Platz fünf Georg Niedermeier und auf Platz acht Thomas Schafflik. Die Kandidaten Kolbinger und Stauch sind jünger als 25 Jahre. Sie wollen, so heißt es in einer Pressemitteilung, "der Jugend auch eine politische Stimme im Landkreis geben". Einsetzen will sich der Kreisverband unter anderem für Sozialwohnungen über die landkreiseigene Wohnbaugesellschaft (WLD), die vorrangig Einheimischen zugute kommen. Zudem soll die Verkehrsinfrastruktur dem wachsenden Bedarf entsprechend gestaltet werden. Den Neubau von Asylbewerberunterkünften lehnt der Kreisverband der AfD laut Pressemitteilung ab. Die Ausgabenpolitik des Landkreises sei genauer zu überprüfen, da viele Gemeinden und die Stadt Dachau über eine zu hohe Kreisumlage klagen.